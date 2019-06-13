Altın fiyatları ABD'de zayıf enflasyon verisinin ardından Fed'den faiz indirim beklentilerinin ve ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman altına olan talebi artırmasıyla, yukarı yönlü hareket izledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,336.45 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü iş günü olan 13 Haziran Perşembe günü altın fiyatları hakkındaki tüm detayları, alış - satış fiyatlarını sizler için derledik.

İşte güncel altın fiyatları: