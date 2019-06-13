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  • 13.06.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 19:31

gün sonunda ne kadar oldu? 13 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

nın gün sonundaki durumu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 13 Haziran Perşembe günü altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 251 bin 200 liraya yükseldi. Peki, çeyrek altın, gram altın fiyatları kaç para, ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının gün sonunda ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durum piyasalardan gelen rakamlarla netleşti. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.337,85 dolardan işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları hakkındaki son durum ne? İşte cevabı...

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Çeyrek altın 400 TL'nin üzerindeki seyrini artırarak devam ediyor. Çeyrek altın alış fiyatı 403,04 TL, satış fiyatı ise 412,19 TL.

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