Altın fiyatlarının gün sonunda ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durum piyasalardan gelen rakamlarla netleşti. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.337,85 dolardan işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları hakkındaki son durum ne? İşte cevabı...

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Çeyrek altın 400 TL'nin üzerindeki seyrini artırarak devam ediyor. Çeyrek altın alış fiyatı 403,04 TL, satış fiyatı ise 412,19 TL.