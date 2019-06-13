Bugünkü
Takvim

Hobisiyken mesleğe dönüştü

Hobisiyken mesleğe dönüştü
Yalovalı girişimci Ramazan Özdemir, 2 kovanla hobi amaçlı başladığı arıcılığı devlet desteğiyle geçim kaynağına dönüştürdükten sonra 3 yılda işlerini büyütüp hem kovan sayısını 225'e çıkardı hem de tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirerek kazancını katladı. Bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olan 28 yaşındaki Özdemir, bu yılki bal üretiminden beklentisinin yaklaşık 4.5 ton olduğuna işaret etti. Özdemir, hedefinin bin kovana ulaşmak olduğunu belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHobisiyken mesleğe dönüştü
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri