Hobisiyken mesleğe dönüştü

Yalovalı girişimci Ramazan Özdemir, 2 kovanla hobi amaçlı başladığı arıcılığı devlet desteğiyle geçim kaynağına dönüştürdükten sonra 3 yılda işlerini büyütüp hem kovan sayısını 225'e çıkardı hem de tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirerek kazancını katladı. Bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olan 28 yaşındaki Özdemir, bu yılki bal üretiminden beklentisinin yaklaşık 4.5 ton olduğuna işaret etti. Özdemir, hedefinin bin kovana ulaşmak olduğunu belirtti.
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- 13.06.2019
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