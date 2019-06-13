15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını da düzenleyen torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BAŞVURU GEREKİYOR
Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Kesilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak. Tahsil edilen tutarlar, Ağustos sonuna kadar başvurulması halinde Eylül sonuna kadar iade edilecek. Edinilen bilgiye göre; bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon lira ise iade edilecek.
6 BAŞLIKTA AVANTAJ
Hurda teşviği düzenlemesiyle 16 ve daha büyük yaştaki aracını hurdaya çıkaranlar aynı cinsten yeni araç alırsa ÖTV'yi 15 bin lira daha az ödeyecek. Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği sorunlar da bitecek. Böylece bakım-onarım masrafı olmayacak, emisyon artışı önlenecek, kazalar azalacak, yakıt maliyeti düşecek, 15 bin lira ucuza araç alınacak, sektör canlanacak.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.