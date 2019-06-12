Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı taksitlendirme süresiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. BDDK'dan yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar merakla "Mobilya, televizyon, havayolları, elektronik eşyada kredi kartı taksitlendirme süresi ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte BDDK'dan yapılan açıklama...

KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRME SÜRESİ NE KADAR OLDU?

BDDK tarafından yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

Mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya,

Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya,

Havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya,

Vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya,

Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.