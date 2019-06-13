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  • 13.06.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 10:59

en uygun kredi veren lar hangileri? Güncel kredi oranları!

en uygun kredi veren lar hangileri? Güncel Bayram kredisi oranları! . 2019 yılında bankalar kredi için en düşük faiz oranı verebilmek için rekabet içerisine girmiştir. İşte 2019 güncel en düşük faiz oranlarıyla en uygun kredi sağlayan bankalar ve kampanya detaylarını haberimizde topladık. Ev sahibi olmak isteyen kişiler bankaların yükselen konut kredisi faiz oranları karşısında zorlanmaya devam ederken bazı bankalar ise 0.98 anlaşmalı konut projeleri ile ucuz konut kredisi veriyor. Şu anda 7 bankanın 0.98 anlaşmalı konut projeleri kampanyaları devam ederken bu kampanyalardan yararlanmak isteyen kişilerin sayıları da hızla artıyor.

13 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? Güncel kredi faiz oranları! En düşük faiz oranlı bankalar. Ortaya çıkabilecek ihtiyaçların giderilebilmesi için bankalar kredi kampanyaları düzenlemektedir. Müşterilerin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için düzenlenen kredi kampanyaları kapsamında bankaların büyük çoğunluğu 3 ay erteleme olanağı ile 48 aya varan vadelerle düşük faiz oranıyla bayram kredisi sağlamaktadır. En uygun faizli kredilere internetten başvuru yapılabilmekte, aylık düşük ödeme avantajıyla kredi müşterilerle buluşturulmaktadır. Seçimden önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53 olarak uygulanıyordu. Seçimden sonra yükselen faiz oranları ne yazık ki ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilerin sırtına binen faiz yükünü arttırdı. Özellikle faizlerin artış trendine girdiği bu dönemde sunulan krediler cazip avantajlar sunuyor. İşte 13 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? En düşük faiz oranlı bankalar.

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