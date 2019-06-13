13 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? Güncel kredi faiz oranları! En düşük faiz oranlı bankalar. Ortaya çıkabilecek ihtiyaçların giderilebilmesi için bankalar kredi kampanyaları düzenlemektedir. Müşterilerin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için düzenlenen kredi kampanyaları kapsamında bankaların büyük çoğunluğu 3 ay erteleme olanağı ile 48 aya varan vadelerle düşük faiz oranıyla bayram kredisi sağlamaktadır. En uygun faizli kredilere internetten başvuru yapılabilmekte, aylık düşük ödeme avantajıyla kredi müşterilerle buluşturulmaktadır. Seçimden önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53 olarak uygulanıyordu. Seçimden sonra yükselen faiz oranları ne yazık ki ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilerin sırtına binen faiz yükünü arttırdı. Özellikle faizlerin artış trendine girdiği bu dönemde sunulan krediler cazip avantajlar sunuyor. İşte 13 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? En düşük faiz oranlı bankalar.