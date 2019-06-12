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  • 12.06.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 09:49

ları bir anda 400 bin TL'lik zamlandı

Yolcu taşıma uygulaması 'in 'da minibüs faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklaması ve metre ücretlerinde beklenen fiyat artışı, bir ara yüzde 30 düşüşle 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar gerileyen larına 400 bin TL'lik zam etkisi yaptı. Karar sonrası İstanbul genelindeki taksi fiyatları 1 milyon 650 bin TL'ye kadar yükseldi.

Karar çıktı! Fiyatı bir anda 400 bin TL'lik zamlandı

Cumhurbaşkanı 'ın Mayıs ayının son haftasında Esnaf ve Sanatkarları ile yaptığı buluşmada indiriminin uzatılmasına ilişkin açıklaması, metre ücretlerinde beklenen tarife güncellemesi ve 'in İstanbul'da minibüs faaliyetlerine son vermesi hiç şüphesiz taksici esnafının yüzünü güldürdü.

Özellikle Uber ile uzun zamandan beridir süren gerginlik ve uygulamanın çok sayıda vatandaş tarafından kullanılması yüzündenbir zamanlar 2 milyon bandına kadar dayanan ları 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar inmişti.

400 BİN TL ARTTI
Yeni Şafak'ın haberine göre Mayıs ayının son haftasında taksiciler lehine başlayan olumlu fiyatlarını yeniden yükselişe geçerek son 15 gün içerisinde 1 milyon 650 bin TL seviyesine kadar yükseldi.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'in korsan taşımacılığa son vermesi ve taksimetre ücretlerinde beklenen fiyat artışının plaka değerlerini tekrardan 1 milyon 650 bin lira seviyesine çıkardığını belirtti.

Aksu, beklenen fiyat artışının resmileşmesi ile plaka değer artışının tekrardan 1 milyon 850 bin TL seviyesine yükselebileceğine de vurgu yaptı.

AYLIK 8 BİN TL KİRA
Son verilere göre 'de 60 binden fazla taksi bulunuyor ve bunun 18 bini İstanbul'da. Bu taksilerin yüzde 60'ı mobil taksi, yüzde 40'ı ise bir durağa bağlı olarak çalışıyor. Taksi plakalarının kira verilmesi durumunda ise aylık ortalama getirisi 8 bin TL civarında.

4 LİRADAN 6 LİRAYA ÇIKACAK
Taksi ücretlerinde haziran sonu itibariyle artış bekleniyor. Buna göre 4 lira olan açılış ücreti 6 liraya, kilometre fiyatı da 2.50 liradan 3.25 liraya çıkacak.

UBER MİNİBÜS FAALİYETLERİNİ DURDURDU
2014 itibarıyla İstanbul'da hizmet vermeye başlayan uluslararası yolcu taşıma uygulaması Uber 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle İstanbul'da minibüs taşımacılık faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Şirket uygulama üzerinden İstanbul'da kullanıcılarına sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya ise devam ediyor.

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