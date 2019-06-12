Dolar Fed'in birkaç ay içinde faiz indirimi yapabileceği beklentileri nedeniyle baskı altında kalırken, dolar endeksi 11 haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 96.707 ile düne kıyasla yatay seyrediyor olsa da, Pazartesi gördüğü Mart sonundan bu yana en düşük seviye olan 96.459'a yakın yerlerde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Haziran güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,8214
Satış: 5,8254
EURO
Alış: 6,6043
Satış: 6,6076
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