Pilot olma şartları

Türk Hava Yolları, pilot ihtiyacını karşılamak adına kendi pilotunu yetiştirmeye hız verdi. THY, pilot olmak isteyen binlerce üniversite mezununun bir süredir beklediği en az önlisans mezunlarının başvurabileceği ikinci pilot aday adayı ilanını önceki gün yayımladı. Yoğun başvuru üzerine THY başvuruları kabul edilmeyecek sağlık şartlarını da detaylı açıkladı. THY Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri 'İşe Giriş Muayenesi' sırasında (SHGM raporu olsa dahi) herhangi bir hastalık tanısı, özgeçmişte ameliyat, ilaç kullanımı vb. bir durumu tespit ettiklerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gerekliliklerini dikkate alarak değerlendirme yapacak. THY tarafından işe girişleri kabul edilmeyecek hastalıklar şöyle sıralandı; bazı göz, KBB, endokrin ve metabolizma, sindirim sistemi, üreme ve üriner sistem, göğüs ile kan hastalıkları; bazı bulaşıcı, kalp, nörolojik, kas iskelet sistemi, romatizmal, psikiyatrik hastalıklar ve tüm kanser tanıları.
- Ekonomi
- 12.06.2019
- Gazete
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