İŞKUR tarafından işsiz annelere günlük 80 TL harçlık veriliyor. Peki işsiz annelere harçlık başvuru şartları neler? İşte annelere günlük 80 TL harçlık nasıl alınır sorusunun yanıtı.... İŞKUR tarafından başlatılan İşte Anne Projesi kapsamında annelere günlük 80 TL ve ayda ise 2 Bin 400 Türk Lirası devlet desteği ödemesi yapılıyor... Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor. Mesleki eğitim kursları ile amaç; mesleği olmayan veya bir mesleği olup da iş bulamayan ya da mesleği yeterli olmayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek, istihdama katılmalarını sağlamaktır. Peki İşsiz annelere maaş harçlık ücreti nasıl alınır? İŞKUR 2019 işsiz anne harçlık alma başvuru şartları nedir?