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  • 12.06.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 10:15

2019 yılı memur Temmuz farkı son dakika oranı yüzde kaç? yapılacak

Yaklaşık 3 milyon memurun 2019’un ilk 6 ayı için alacağı maaşlar belli olmaya başladı. 5 aylık un yüzde 10.64 çıkmasının ardından evli veya bekar memurun maaşları da gün yüzüne çıktı. Pek 2019 Temmuz ayı memur maaşları ne kadar olacak? Hangi memur kaç lira maaş alacak? Temmuz ayında üç ayrı artışa kavuşacak olan memur maaşları, önce mıyla artacak. Sonrasında 6 aylık enflasyon da maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek. Peki 2019 yılı memur maaşları kaç olacak? Memur ve memur emeklileri temmuzda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında zam alacaklar. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödemelerinin tutarları da artacak. Memur ve memur emeklilerinin dışında ve emeklileri de Temmuz'da zamlı maaş alacak. Peki 2019 yılı memur son dakika zam oranı yüzde kaç? yapılacak.

2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı son dakika zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayı 3 zam yapılacak. 3 milyon memurun sabırsızlıkla beklediği 2019 memur maaşları netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Toplam zam oranı yüzde 11.14'e çıktı. Peki hangi memur ne kadar maaş alacak? Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı olmadan yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek

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