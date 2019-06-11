11 Haziran Salı evde bakım maaşı zam oranı ne kadar, yatan iller hangileri? Engelli evde bakım maaşı alma başvuru şartları nedir? 11 Haziran evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorusu gündemde. Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları bin 315 lira oldu. Peki Haziran ayı evde bakım maaşları hangi illerde yattı. Evde bakım maaşları bugün itibariyle Ordu, Bolu, Osmaniye ve İstanbul'da yattı. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?