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  • 11.06.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 13:24

Salı yatan iller sorgulama? Engelli evde bakım maaşı oranı alma başvuru şartları

2019 yılında evde bakım maaşlarına da yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları salı günü hangi illerde hesaplara yattı? Evde bakım maaşları şu ana kadar 4 ilde hesaplara yattı. Ayın 25'ine kadar tüm illerde yatması bekleniyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

11 Haziran Salı evde bakım maaşı zam oranı ne kadar, yatan iller hangileri? Engelli evde bakım maaşı alma başvuru şartları nedir? 11 Haziran evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorusu gündemde. Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları bin 315 lira oldu. Peki Haziran ayı evde bakım maaşları hangi illerde yattı. Evde bakım maaşları bugün itibariyle Ordu, Bolu, Osmaniye ve İstanbul'da yattı. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?

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