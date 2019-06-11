9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin en gözde kentlerinden biri Antalya oldu. Bu yıl yurt dışı turizmde de rekor üstüne rekor kıran Antalya, 9 günlük bayram tatilinde büyük hareketlilik yaşadı. 1-9 Haziran'da hava limanından gelen yabancı turist sayısı 654 bin 90 oldu. 1 milyonu aşkın yerli turist de bayramı Antalya'da geçirdi. Antalya, bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi ağırladı.
- Ekonomi
- 11.06.2019
- Gazete
Antalya’ya 2 milyon ziyaretçi
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