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’ya 2 milyon ziyaretçi

Antalya’ya 2 milyon ziyaretçi
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin en gözde kentlerinden biri Antalya oldu. Bu yıl yurt dışı turizmde de rekor üstüne rekor kıran , 9 günlük bayram tatilinde büyük hareketlilik yaşadı. 1-9 Haziran'da hava limanından gelen yabancı sayısı 654 bin 90 oldu. 1 milyonu aşkın yerli turist de bayramı Antalya'da geçirdi. Antalya, bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi ağırladı.

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