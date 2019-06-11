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  • 11.06.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 09:07

652 şirkete dahilde işleme izni

652 şirkete gümrük vergisi muafiyeti sağlayacak olan Dahilde İşleme izni verdi. Dahilde İşleme Belgesi ile birlikte yurt dışından ham madde alacak olan şirketler bunlar için gümrük vergisi muafiyetine sahip oluyor.

Bakanlık açıkladı! Tam 652 şirket resmen...

yapan şirketlerin başvurduğu Dahilde İşleme Belgeleri'ne onay verdi ve şirketlerin listesi 'de yayımlandı. Dahilde İşleme Belgesi ile birlikte yurt dışından ham madde alacak olan şirketler bunlar için gümrük vergisi muafiyetine sahip oluyor. Böylece ihracatı teşvik edici sistem devreye giriyor. Yurt dışından getirilen ham madde işlenerek ihraç edildiğinde ise ülkeye döviz girişi sağlanmış oluyor.

Dahilde İşleme Belgesi'nde şirketler öngörülen ithalat ve ihracat tutarlarını da bildiriyorlar.

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