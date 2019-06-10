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  • 10.06.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 21:43

TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı? Ankara Yenimahalle Yakacık kurası ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut kura çekilişleri vatandaşlar tarafından bekleniyor. Şimdi Ankara'da başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar ise "TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı?" ve "Ankara Yenimahalle Yakacık kurası ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara Sincan Saraycık projesinde yer alan 2 bin 401 konutun kurası saat 10 Haziran tarihinde saat 11.00'de Sincan Kapalı Spor Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirileceği belirtilmişti.

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