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  • 11.06.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 09:47

da son dakika hareketliliği! 11 Haziran ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

/TL ne kadar? ABD ile ilişkilerdeki olumsuz havayla 5.85 ile yüksek açılan , küresel piyasalardaki olumlu havayla 5.80'in altına indi. Piyasalar Türkiye ve ABD arasındaki S-400 kaynaklı ilişkilerin durumunu izlemeye devam ederken içeride hazine ihaleleri ve Merkez Bankası'nın PPK toplantısı takip ediliyor. Bugün ve oldu? İşte 11 Haziran güncel döviz kurları...

Dolar kuru son dakika... Dolar yen karşısında yüzde 0.2 artışla 108.625'e yükselerek dünkü kazanımlarını artırdı. Dolar endeksi yüzde 0.05 artışla 96.799'a yükseldi. Piyasalar, yarınki TCMB'nin faiz kararını bekliyor. Analistler, dolar/TL'de 5,7550'nin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini bildirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (11 HAZİRAN 2019)

DOLAR
Alış: 5,7718
Satış: 5,7750

EURO
Alış: 6,5339
Satış: 6,5402

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada ay sonuna doğru Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı ile bir ticaret anlaşmasına varamazsa, Çin ithalatına yeni gümrük vergileri getirmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD-Çin ticaret anlaşmazlığını çözmek için geçen ay Washington'da yapılan iki günlük müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana Trump defalarca G20 toplantısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini söyledi. Çin böyle bir toplantıyı doğrulamadı.

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