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42 bin 612 eleman aranıyor

42 bin 612 eleman aranıyor

İstihdam seferberliği başlatan devlet, özel sektör işbirliği ile işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. İş Kurumu () hem devlet kurumlarında hem de özel sektördeki şirketlerde çalıştırılmak üzere iş ilanları yayınlıyor. Bu yıl 576 bin 126 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un sitesinde 42 bin 612 açık iş ilanı bulunuyor. İŞKUR'un iş ilanları içerisinde beden işçisi (genel) kategorisi en çok personel alımının yapıldığı kategori. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, turizm ve otelcilik, makineci (dikiş) de en çok personel alımının yapılacağı ilanlar arasında yer alıyor. Devlet Personel Başkanlığı da sitesinde her gün yüzlerce iş ilanı yayınlıyor.

İşte Türkiye genelindeki işe alım ilanlarından bazıları:

İSTİHDAM TAKVİMİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ: 12 alacak. Son 12 Haziran.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ: 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi .

AMASYA ÜNİVERSİTESİ: 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Haziran.

AKSU () BELEDIYE BAŞKANLIĞI: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Haziran.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 38 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Haziran.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: 1 engelli, 1 eski hükümlü işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Haziran.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI: 400 denetmen yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 17 Haziran.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ: 67 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Haziran.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi .

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA: 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Haziran.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 53 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Haziran.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ: 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Haziran.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ: 48 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Haziran.

KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTES​İ: 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Haziran.

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