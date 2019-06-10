İstanbul Boğazı'nın incisi yalılar; ihtişamları kadar fiyatları ile de konuşuluyor. Milyon dolarlık fiyatlara el değiştiren yalılar, kiraları ile de cep yakıyor.
EN UCUZU 79 BİN TL
Görkemli yalıların 1 aylık kiraları bile ev parası ediyor. Boğaz'da halen yaklaşık 50 kiralık yalı bulunuyor. Kiralık en pahalı yalı için tam 60 bin dolar (348 bin lira) isteniyor. Tarabya'daki marina manzaralı bu yol yalısını satın almak için ise 50 milyon doları (290 bin lira) gözden çıkarmak gerekiyor. Gayrimenkul Danışmanı Esra Deniz, 2 bin 400 metrekare net kullanım alanlı Tarabya'daki 60 bin dolarlık tarihi orijinal yalıya ilgi gösterenlerin özellikle Katarlı, Arap ve Azeri işadamları olduğunu söyledi. Boğaz'ın ikinci en pahalı kiralık yalısının da 50 bin dolarlık Recaizade Ekrem Yalısı olduğunu belirten Deniz, bu yalının da 950 metrekare kullanım alanlı, tam müstakil, rıhtımlı, denize yalısı olduğunu kaydetti. Deniz, en düşük kiralık yalı fiyatının ise Rumeli Hisarı'nda 380 metrekare kullanım alanlı Ressam Şevket Dağ Yalısı'na ait olduğunu ifade ederek, "Köprünün hemen altındaki yalı 12 bin euroya (79 bin lira) kiralık" diye konuştu. İstanbul Boğazı'nda 424 yalı bulunuyor.
Aylık 60 bin dolar kira istenen yol yalısı, Tarabya'da konumlanıyor. Yalı 3 yıl önce restore edildi.
Tarihi yalı 3 bin metrekare bahçe içerisinde. Yalının 2 bin 700 metrekare brüt, 2 bin 400 metrekare net kullanım alanı var.
Tam müstakil, yüksek tavanlı yalı 23 oda ve 2 salondan oluşuyor. İşyeri ve konuta uygun.
HANGİ SEMTTE KAÇ YALI VAR?
Beykoz 20
Paşabahçe 19
Çubuklu 8
Kanlıca 46
Anadoluhisarı 56
Göksu Deresi 10
Kandilli 30
Vaniköy 32
Çengelköy 33
Beylerbeyi 31
Kuzguncuk 41
Yeniköy 71
Bebek 22
Toplam 424
ÖZLEM KAMER TERCANLI
- Ekonomi
- 10.06.2019
- Gazete
'Yalı'nızca 348 bin TL! İstanbul'daki yalıların aylık kiraları dudak uçuklattı...
İstanbul’da 50 civarında kiralık yalı bulunuyor. Boğaz’ın incisi milyon dolarlık yalılar, kiralık fiyatları ile de dudak uçuklatıyor. Ev-araba parasına kiralanan yalılar için aylık 79 bin ile 348 bin lira arasında bir meblağı gözden çıkarmak gerekiyor.
İstanbul Boğazı'nın incisi yalılar; ihtişamları kadar fiyatları ile de konuşuluyor. Milyon dolarlık fiyatlara el değiştiren yalılar, kiraları ile de cep yakıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.