İstanbul Boğazı'nın incisi yalılar; ihtişamları kadar fiyatları ile de konuşuluyor. Milyon dolarlık fiyatlara el değiştiren yalılar, kiraları ile de cep yakıyor.



EN UCUZU 79 BİN TL

Görkemli yalıların 1 aylık kiraları bile ev parası ediyor. Boğaz'da halen yaklaşık 50 kiralık yalı bulunuyor. Kiralık en pahalı yalı için tam 60 bin dolar (348 bin lira) isteniyor. Tarabya'daki marina manzaralı bu yol yalısını satın almak için ise 50 milyon doları (290 bin lira) gözden çıkarmak gerekiyor. Gayrimenkul Danışmanı Esra Deniz, 2 bin 400 metrekare net kullanım alanlı Tarabya'daki 60 bin dolarlık tarihi orijinal yalıya ilgi gösterenlerin özellikle Katarlı, Arap ve Azeri işadamları olduğunu söyledi. Boğaz'ın ikinci en pahalı kiralık yalısının da 50 bin dolarlık Recaizade Ekrem Yalısı olduğunu belirten Deniz, bu yalının da 950 metrekare kullanım alanlı, tam müstakil, rıhtımlı, denize yalısı olduğunu kaydetti. Deniz, en düşük kiralık yalı fiyatının ise Rumeli Hisarı'nda 380 metrekare kullanım alanlı Ressam Şevket Dağ Yalısı'na ait olduğunu ifade ederek, "Köprünün hemen altındaki yalı 12 bin euroya (79 bin lira) kiralık" diye konuştu. İstanbul Boğazı'nda 424 yalı bulunuyor.







Aylık 60 bin dolar kira istenen yol yalısı, Tarabya'da konumlanıyor. Yalı 3 yıl önce restore edildi.







Tarihi yalı 3 bin metrekare bahçe içerisinde. Yalının 2 bin 700 metrekare brüt, 2 bin 400 metrekare net kullanım alanı var.







Tam müstakil, yüksek tavanlı yalı 23 oda ve 2 salondan oluşuyor. İşyeri ve konuta uygun.





HANGİ SEMTTE KAÇ YALI VAR?



Beykoz 20

Paşabahçe 19

Çubuklu 8

Kanlıca 46

Anadoluhisarı 56

Göksu Deresi 10

Kandilli 30

Vaniköy 32

Çengelköy 33

Beylerbeyi 31

Kuzguncuk 41

Yeniköy 71

Bebek 22



Toplam 424



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