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1 günde 85 bin kişi geldi

1 günde 85 bin kişi geldi
Dünyanın en çok ağırlayan üçüncü kenti konumundaki , kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan Antalya turizmi, 8 Haziran'da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, 8 Haziran günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 85 bin 205 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı. Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak'tan 8 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısı 3 milyon 870 bin 211 oldu. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yaşandı. 1-8 Haziran arasında ise 1 milyon 570 bin 422 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

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