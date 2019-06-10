1 günde 85 bin kişi geldi

Dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan Antalya turizmi, 8 Haziran'da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, 8 Haziran günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 85 bin 205 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak'tan 8 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısı 3 milyon 870 bin 211 oldu. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yaşandı. 1-8 Haziran arasında ise 1 milyon 570 bin 422 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.
- Ekonomi
- 10.06.2019
- Gazete
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