TUİK TEFE TÜFE kira artışı enflasyon oranı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Haziran ayı kira artış zam oranı kaç para? Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar zam yapılacağı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe konuldu. Haziran ayı kira artışı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.