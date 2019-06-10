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  • 10.06.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:03

TUİK TEFE kira artışı oranı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

Gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline yapılıyor. Kira bedeline yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. 'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında açıklanıyor. Haziran ayı kira artış hesabı ve oranları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte kira artışı hakkında tüm merak edilenler... Peki TUİK TEFE TÜFE kira artışı oranı hesaplama nasıl yapılır? oranı kaç para?

TUİK TEFE TÜFE kira artışı enflasyon oranı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Haziran ayı kira artış zam oranı kaç para? Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar zam yapılacağı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe konuldu. Haziran ayı kira artışı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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