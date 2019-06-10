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  • 10.06.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 11:37

ÖTV ? Beyaz eşya, mobilya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi son gün ne zaman?

Enflasyonla mücadele kapsamında 1 Kasım 2018 tarihinde mobilya, beyaz eşya ve otomobilde ÖTV ve KDV indirimine gidilmişti. 31 Aralık 2018'e kadar planlanan indirim gelen yoğun talep üzerine önce 31 Mart'a daha sonra ileri bir tarihe uzatılmıştı. Peki, ÖTV ? Beyaz eşya, mobilya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi son gün ne zaman?

ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor?

ÖTV ve KDV indiriminde son günlere girildi. Beyaz eşya, mobilya ve otomobilde Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinden yararlanabilmek için sayılı günler kaldı. 1 Kasım 2018 tarihinde başlayan ÖTV ve KDV indirimi avantajı 31 Aralık 2019 tarihine kadar planlanmış, daha sonra gelen talepler üzerine indirimler önce 31 Mart'a daha sonra ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, ÖTV KDV indirimi ne zaman bitiyor? Beyaz eşya, mobilya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Beyaz eşya, mobilya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'da sona erecek.

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