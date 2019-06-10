Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.06.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 19:05

başvuruları için son tarihi ne zaman? İmar Barışı başvuruları ve hesaplama nasıl yapılır?

son başvuru tarihi şu sıralar vatandaşların ilgiyle araştırdığı konular arasında yer alıyor. "İmar Barışı başvurularında son tarihi ne zaman?" sorusu bu nedenle merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak. Peki, İmar Barışı başvuruları nasıl yapılır? İşte İmar Barışı başvurularına dair bilinmesi gereken detaylar...

İmar Barışı için son başvuru tarihi yaklaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir süre önce yaptığı açıklamada İmar Barışı için son başvuru tarihi uzatılmıştı. İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar "İmar Barışı başvuruları için son tarihi ne zaman?" sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, İmar Barışı başvuruları ve hesaplama nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı...

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİmar Barışı başvuruları için son tarihi ne zaman? İmar Barışı başvuruları ve hesaplama nasıl yapılır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri