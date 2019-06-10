Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir süre önce yaptığı açıklamada İmar Barışı için son başvuru tarihi uzatılmıştı. İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar "İmar Barışı başvuruları için son tarihi ne zaman?" sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, İmar Barışı başvuruları ve hesaplama nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı...

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.