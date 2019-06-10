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  • 10.06.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 09:41

'na başvuracaklar dikkat! Son 6 gün! neler?

Türkiye'de bulunan yaklaşık 13 milyon kaçak ve iskansız yapı için çıkarılan 'na başvurular için son 6 güne girildi. 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen ve imara uygun olmayan kaçak yapıları kapsayan düzenlemeye başvurular 15 Haziran'da biterken, yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.​ Türkiye'de 13 milyon kaçak ve iskansız yapıyı kapsayan İmar Barışı başvuruları için geri sayım başladı. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

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