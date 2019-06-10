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  • 10.06.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 10:24

son durum: 10 Haziran , çeyrek, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.669,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 250,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , , çeyrek altın ve tam oldu?

Altın fiyatları, ABD ile Meksika'nın göçmenler konusunda uzlaşıya vararak Washington'un Meksika'ya yönelik gümrük tehdidini geri çekmesinin ardından güvenli liman varlıklara talebin azalmasına paralel olarak değer yitirdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (10 HAZİRAN)

10 Haziran Pazartesi günü gram altın 249,16 liradan alınırken, 249,21 liradan satılıyor.

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