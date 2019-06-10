Altın fiyatları, ABD ile Meksika'nın göçmenler konusunda uzlaşıya vararak Washington'un Meksika'ya yönelik gümrük tehdidini geri çekmesinin ardından güvenli liman varlıklara talebin azalmasına paralel olarak değer yitirdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (10 HAZİRAN)

10 Haziran Pazartesi günü gram altın 249,16 liradan alınırken, 249,21 liradan satılıyor.