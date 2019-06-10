Gençlere ‘iş’te mesafe kalktı

Hükümetin Mayıs'ta yaşama geçirdiği 'sanal istihdam fuarı' işgücü piyasasına ivme kattı, binlerce gence hem iş hem de kariyerde fırsat kapısı açtı. İstihdam fuarı ve kariyer günlerini kaçıran öğrenciler, mezun gençler 'sanal fuar' üzerinden iş dünyası ile buluşmaya başladı. 1 ay gibi kısa bir sürede farklı coğrafi bölgelerden binlerce gencin başvurusuyla nitelikli işgücüne, geniş bir aday havuzuna ulaşıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin bu yıl başlattığı bölgesel kariyer fuarları büyük ilgi gördü. İŞKUR, bin 300 şirketin katıldığı bu fuarlara yoğun ilginin ardından Sanal istihdam fuarı ile iş görüşmelerinde mesafeler kalktı. İş arayan gençler için görüntülü mülakat, online CV dönemi başladı kariyer fuarlarını dijital ortama taşıdı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen istihdam fuarları, kariyer günleri, 'sanal fuar' teknolojisi ile global ve ulaşılabilir hale geldi. Sanal fuarlar fiili fuarlarla eş zamanlı olarak sanalistihdamfuari. iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Buradan fuar alanındaki standlar sanal olarak ziyaret edilerek, beğenilen firmanın CV'si doldurulabiliyor. Sanal fuar sayesinde işverenler ihtiyacına göre aday taraması yapabiliyor. İş arayanlara yönelik değerlendirme testleri yapılırken, sonuçlara göre firmalarla eşleştirme sağlanıyor.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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