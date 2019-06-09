Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin doların gerilemesine neden olması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda faiz oranlarını düşüreceği tahminleri etkisiyle son üç yılın en yüksek haftalık artışı yolunda. Cuma günü kapanışta Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,66 artışla 250 bin 100 lira oldu. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Haziran 2019 tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (9 HAZİRAN)

9 Haziran Pazar günü gram altın 251,37 liradan alınırken, 251,41 liradan satılıyor.