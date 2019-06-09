Piyasalar bayram nedeniyle 4-6 Haziran tarihlerinde Türkiye'de tatil olurken, Avrupa borsaları cuma gününü yükselişle tamamladı. 7 Haziran'da dolar en düşük 5.7735 lira ve en yüksek 5.8689 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4968 lira ve en yüksek 6.6154 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Hazirn güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8275

Satış: 5,8375

EURO

Alış: 6,6058

Satış: 6,6284