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  • 09.06.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 09:53

da son durum: 9 Haziran ve ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları

kuru ne kadar? Ramazan Bayramı nedeniyle piyasalar 3 gün kapalıydı. Haftanın son işlem günü olan 7 Haziran'da dolar en düşük 5.7735 lirayı gördü. Öte yandan ise gün içerisinde en düşük 6.4968 seviyesindeydi. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 9 Haziran güncel döviz kurları...

Piyasalar bayram nedeniyle 4-6 Haziran tarihlerinde Türkiye'de tatil olurken, Avrupa borsaları cuma gününü yükselişle tamamladı. 7 Haziran'da dolar en düşük 5.7735 lira ve en yüksek 5.8689 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4968 lira ve en yüksek 6.6154 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Hazirn güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,8275
Satış: 5,8375

EURO
Alış: 6,6058
Satış: 6,6284

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