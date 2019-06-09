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  • 09.06.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 11:22

'dan emsal karar! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

İşlettiği krom madeninin ruhsatı, borcu nedeniyle haczedilen işletmeci mahkemeye başvurdu. Mahkeme işletme ruhsatının haczedilemeyeceğine hükmetti. Konuyla ilgili devreye giren , mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince 6 yıllık yargı sürecine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son noktayı koydu ve işletme ruhsatının haczedilebileceğine karar verdi.

Emsal karar! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

İşlettiği krom madeninin işletme ruhsatı haczedilen işletmeci, soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, işletme ruhsatının haczedilemeyeceğine hükmetti. Devreye giren Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince 6 yıllık yargı sürecine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son noktayı koydu: Maden işleme ruhsatı haczedilebilir.

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