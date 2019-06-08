Tek tıkla vurgun!

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üzerinden alışverişler artarken; tüketici dernekleri ‘Mağduriyetler çoğaldı’ uyarısı yaptı, dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

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Tüketici dernekleri, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde son dönemde mağduriyetlerin arttığını belirterek, vatandaşı uyardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflara aldanan, fiyatı düşük bulan tüketicilerin yeterli inceleme yapmadan sipariş verdiğini ancak paketi görünce hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "dan satış yapacak firmanın ilanının yayınlandığı mecrada ticaret sicil numarasının bulunması gerekiyor. Bunun yanında sabit telefon, açık adres, mesafeli satış sözleşmesi ve cayma bildirimi konusunda da bilgilerin yer alması gerekiyor" dedi. TÜKODER Şube Başkanı Cevdet Uçan ise firma gerçekliğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

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