Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerin 'ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden' ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı. Bir başka hamle de Facebook'tan geldi. Facebook, yeni Huawei telefonlara daha önceki gibi önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini açıkladı. Söz konusu karar, halen Huawei telefon ile uygulamaları kullanan kullanıcıları etkilemiyor.
- Ekonomi
- 08.06.2019
- Gazete
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