TANAP güzergahından tarih fışkırdı

Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP boru hattı projesinin geçtiği 20 ilden adeta tarih fışkırdı. Çalışmalarda toplam 154 hiç bilinmeyen arkeolojik saha tespit edilirken, bulunan bini aşkın eser ilgili müze müdürlüklerine teslim edildi. Erzurum'daki kazılarda, Kuzeydoğu Anadolu'dan tüm Doğu Anadolu'ya yayılmış, güneyde ise Filistin'e kadar uzanan Karaz kültürüne ait bulgular gün yüzüne çıkarılırken, Balıkesir Manyas'ta ise Roma dönemine ait bir mezarlıkta 600 civarında eser bulundu.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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