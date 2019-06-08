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güzergahından tarih fışkırdı

TANAP güzergahından tarih fışkırdı
Azerbaycan gazını üzerinden Avrupa'ya taşıyacak boru hattı projesinin geçtiği 20 ilden adeta tarih fışkırdı. Çalışmalarda toplam 154 hiç bilinmeyen arkeolojik saha tespit edilirken, bulunan bini aşkın eser ilgili müze müdürlüklerine teslim edildi. 'daki kazılarda, Kuzey'dan tüm Doğu Anadolu'ya yayılmış, güneyde ise 'e kadar uzanan Karaz kültürüne ait bulgular gün yüzüne çıkarılırken, Manyas'ta ise Roma dönemine ait bir mezarlıkta 600 civarında eser bulundu.

BARIŞ ŞİMŞEK

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