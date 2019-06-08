Emeklilerin Temmuz zammı ile birlikte hem maaşları hem de ek ödemelerinde artış görülecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı.
Emeklilerin Temmuz zammı ile birlikte hem maaşları hem de ek ödemelerinde artış görülecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı.
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