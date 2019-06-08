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  • 08.06.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 08:56

Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz mında

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz mında. Temmuz'da; ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa farkı yansıtılacak.

Emeklilerin Temmuz zammı ile birlikte hem maaşları hem de ek ödemelerinde artış görülecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı.

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