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  • 08.06.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 09:05

8 Haziran: Çeyrek ve fiyatlarında güncel rakamlar…

Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve fiyatlarını merak ediyor. 8 Haziran tarihli altın fiyatları haberimizin devamında. 8 fiyatları ! , çeyrek tam fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Peki 8 Haziran Altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar?

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