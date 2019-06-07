TOKİ 50 bin konut projesinin kura çekiliş tarihleri başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kura çekilişleri için geri sayım başladı. Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekilişleri merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura tarihleri...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Ankara'da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziran ayında yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent'te talep toplanan 809 konut için gerçekleştirilecek. 6 Mayıs'ta Noter huzurunda olacak olan kura töreni ile hak sahipleri belirlenecek. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak'ta ise 11 Haziran'da kuralar gerçekleştirilecek.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.

İŞTE İL İL TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehitkamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Yoğun başvuruların yapıldığı projelerin yanı sıra Konya Selçuklu, Beyşehir, Karapınar ve Yunak ikinci etap projelerinde 11 Mayıs, Diyarbakır Yenişehir projesinde 21 Mayıs, Batman merkez projesinde 20 Mayıs, Adıyaman merkez projesinde 24 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz tarihinde kura çekilişi yapılacak.