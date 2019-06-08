Ev ilanlarına en çok sahurda baktık

Ramazan ayında ilanlara en çok sahur saatlerinde baktık. sahibinden.com verilerine göre, sahur saatlerinde web sitesi ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 arttı. Ramazan ayında sahibinden.com'un trafiği en fazla 01.00- 04.00'te artış gösterdi. Kullanıcıların bu saatlerde en çok baktığı kategoriler ise emlak, vasıta ile ikinci el ve sıfır alışveriş oldu.
- Ekonomi
- 08.06.2019
- Gazete
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