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Ev ilanlarına en çok sahurda baktık

Ev ilanlarına en çok sahurda baktık
Ramazan ayında ilanlara en çok sahur saatlerinde baktık. sahibinden.com verilerine göre, sahur saatlerinde web sitesi ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 arttı. ayında sahibinden.com'un trafiği en fazla 01.00- 04.00'te artış gösterdi. Kullanıcıların bu saatlerde en çok baktığı kategoriler ise emlak, vasıta ile ikinci el ve sıfır alışveriş oldu.

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