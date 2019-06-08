Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.06.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:46

güncel kurları ne oldu? kuru kaç para oldu? yükseldi mi?

Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı. /TL, Perşembe günkü işlemlerde 5.76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL , güne yükselişle başlamasının ardından 5,7690 seviyesinde. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Önceki gün, 5,6623 ile 9 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.23 itibarıyla 5.76'dan işlem görüyor /Dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1237 seviyesinden işlem görüyor. Peki Dolar neden düştü? İşte 8 Haziran güncel Dolar/TL kurları ne oldu? kuru kaç para oldu?

Dolar neden düştü? 8 Haziran son dakika güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı. Saat 09.50 itibari ile dolar/TL 5.75 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,7273 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı. Euro ise 6,43 bandında hareket ediyor. Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki Dolar 8 Haziran son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri8 Haziran son dakika güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar yükseldi mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri