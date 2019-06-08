Dolar neden düştü? 8 Haziran son dakika güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı. Saat 09.50 itibari ile dolar/TL 5.75 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,7273 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı. Euro ise 6,43 bandında hareket ediyor. Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki Dolar 8 Haziran son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?