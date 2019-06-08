Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.06.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 09:24

kuru: Dolar bugün ne kadar?

Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı. Saat 09.50 itibari ile /TL 5.75 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,7273 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı. Dolar/TL, Perşembe günkü işlemlerde 5.76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL , güne yükselişle başlamasının ardından 5,7690 seviyesinde. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri8 Haziran Dolar kuru: Dolar bugün ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri