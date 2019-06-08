Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı. Dolar/TL, Perşembe günkü işlemlerde 5.76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL , güne yükselişle başlamasının ardından 5,7690 seviyesinde. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.