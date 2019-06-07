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  • 07.06.2019 15:06
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 15:06

Son dakika... 'den mesajı

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı : 'yi küresel pazarın dışına atma çabaları var. Bazıları bunu teknolojik savaş olarak adlandırıyor.

Putin'den Huawei mesajı

Rusya Devlet Başkanı , St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ikinci gününde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

, son haftalarda hükümeti ve ABD merkezli teknoloji şirketlerinin hedefi haline gelen Çinli telekomünikasyon cihazı üreticisi için, "Huawei'yi küresel pazarın dışına atma çabaları var. Bazıları bunu teknolojik savaş olarak adlandırıyor" dedi.

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