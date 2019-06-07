Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ikinci gününde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Putin, son haftalarda ABD hükümeti ve ABD merkezli teknoloji şirketlerinin hedefi haline gelen Çinli telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei için, "Huawei'yi küresel pazarın dışına atma çabaları var. Bazıları bunu teknolojik savaş olarak adlandırıyor" dedi.
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