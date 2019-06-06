Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bin 397 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Bayramın ilk günü de daha bir heyecanla zamanında kalktık. Tüm operasyonumuzda bin 397 seferi yüzde 91 zamanında kalkış ile icra ettik. Bayramın 1. günü görevinin başında özveri ve heyecanla misafirlerimizi emniyet, konfor ile zamanında ulaştıran tüm arkadaşlarımıza kocaman teşekkürler" dedi.
- Ekonomi
- 06.06.2019
- Gazete
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