Bugünkü
Takvim

e bayram dopingi

Turizme bayram dopingi
Ramazan Bayramı dolayısıyla ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıkarken, gelirde yüzde 10 artış bekleniyor. Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Akdeniz ve Ege kıyılarında son derece hareketli bir dönem yaşandığını söyledi. tatilinin 9 gün olmasıyla iç pazarda ciddi talep oluştuğunu dile getiren Ayık, tesislerin büyük bölümünde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığını ifade etti. Yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, turist sayısının her geçen gün arttığını belirten Osman Ayık, bayram tatili sonrasında da eğitim öğretim döneminin sona erecek olması ve üniversite sınavının yapılacak olması dolayısıyla daha fazla yoğunluk yaşanacağını bildirdi. Bu yıl kıyılardaki yoğunluğun iç bölgelere de yayılmaya başladığına dikkati çeken Ayık, "Bayram dolayısıyla ülke genelinde 5 milyonun üzerinde bir hareketlilik var. Sadece kıyıya yönelik değil, Türkiye'nin diğer bölgelerine, Kapadokya, Karadeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelere doğru da bir hareketlenme söz konusu" dedi. Osman Ayık, sektörün gelişmesi için in Türkiye'nin her bölgesinde canlanması gerektiğini dile getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTurizme bayram dopingi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri