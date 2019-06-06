Turizme bayram dopingi

Ramazan Bayramı dolayısıyla Akdeniz ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıkarken, gelirde yüzde 10 artış bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Akdeniz ve Ege kıyılarında son derece hareketli bir dönem yaşandığını söyledi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla iç pazarda ciddi talep oluştuğunu dile getiren Ayık, tesislerin büyük bölümünde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığını ifade etti. Yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, turist sayısının her geçen gün arttığını belirten Osman Ayık, bayram tatili sonrasında da eğitim öğretim döneminin sona erecek olması ve üniversite sınavının yapılacak olması dolayısıyla daha fazla yoğunluk yaşanacağını bildirdi. Bu yıl kıyılardaki yoğunluğun iç bölgelere de yayılmaya başladığına dikkati çeken Ayık, "Bayram dolayısıyla ülke genelinde 5 milyonun üzerinde bir hareketlilik var. Sadece kıyıya yönelik değil, Türkiye'nin diğer bölgelerine, Kapadokya, Karadeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelere doğru da bir hareketlenme söz konusu" dedi. Osman Ayık, sektörün gelişmesi için turizmin Türkiye'nin her bölgesinde canlanması gerektiğini dile getirdi.
- Ekonomi
- 06.06.2019
- Gazete
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