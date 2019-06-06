Nielsen araştırma şirketine göre, hızlı tüketim ürünleri pazarında tüketici eğilim ve davranışları değişiklik gösterdi. Araştırmaya göre, ev dışı aktiviteler düşerken, evde keyif artıyor. 10 alışverişçiden 8'i evde daha çok vakit geçiriyor. Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, "Ev keyfine yönelik ürünlerin toplam performansına baktığımızda, hem hacim hem de ciro olarak gıda ortalamasının çok üzerinde bir büyüme görülmekte. Bu kategoriler arasında kahveler, hazır toz tatlılar, dondurmalar, dondurulmuş gıda, noodle, cips ve benzeri kategorileri saymak mümkün" dedi.
- Ekonomi
- 06.06.2019
- Gazete
Tüketiciler ev keyfine yöneldi
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