Bayramın son gününde 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları hakkındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın 250-255 TL bandında gezindikten sonra 243 TL'ye kadar gerilemişti. Dünkü yükselişle gram altın fiyatları 248 TL'yi geçmişti. Çeyrek altın fiyatları da yükselişle yeniden 405 TL bandını aşmıştı. Altın bugün de yükseliş trendini sürdürüyor. Peki, 6 Haziran çeyrek altın, gram altın fiyatları kaç para, ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Çeyrek altın 405 TL'nin üzerindeki seyrini artırarak devam ediyor. Çeyrek altın alış fiyatı 397,73 TL, satış fiyatı ise 406,73 TL.