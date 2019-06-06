SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı ne kadar?

Emekliler gözünü Temmuz ayı zammına çevirdi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla beklemeye başladı. "SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamının ise TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklaması öngörülüyor.

Zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek olan emekliler, aynı ay içerisinde yeni maaşlarını hesabında görecek. Zam oranı merakla beklenirken, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.99 artış oluştu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu. Emekliler her yıl Ocak ayında ilk zamlı maaşlarına kavuşuyor. Memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte ikinci zammı Temmuz ayında alıyor. Emekliler Temmuz maaşında farklarını hesaplarında görecek.

SADECE TEK VERİ KALDI

Haziran enflasyonuna göre bu tutarlar artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketine göre ise zam oranı yüzde 6.7'yi bulacak.

Bu orana göre en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 702 lira 19 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 269 lira 29 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 940 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 200 lira 89 kuruşa ulaşacak.