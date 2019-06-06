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  • 06.06.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 13:40

! 6 Haziran euro ve , kaç TL oldu?

Dolar kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Fed Başkanı Powell’ın faiz konusundaki açıklamaları sonrası dolar nisan ayı seviyelerine gerileyerek dün gün içinde 5.66 seviyesini de gördü. Peki, bugün dolar ve oldu? İşte dolar ve sorusunun yanıtı...

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalardaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimini fiyatlıyor. Faiz indirimi beklentisi doları da TL karşısında iki ayın en düşük seviyesine çekti. Mayıs sonundan bu yana 6 lira seviyesinden kademeli olarak 5.75 altına kadar inen dolar/ TL, dün 5.66'yı da gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Haziran güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Saat 13.00 itibarıyla döviz kurları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,7649
Satış: 5,7678

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