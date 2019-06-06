Piyasalardaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimini fiyatlıyor. Faiz indirimi beklentisi doları da TL karşısında iki ayın en düşük seviyesine çekti. Mayıs sonundan bu yana 6 lira seviyesinden kademeli olarak 5.75 altına kadar inen dolar/ TL, dün 5.66'yı da gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Haziran güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Saat 13.00 itibarıyla döviz kurları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,7649

Satış: 5,7678