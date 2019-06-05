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’ya Rus ilgisi

Antalya’ya Rus ilgisi
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan 'ya Mayıs ayında 174 ülkeden 1 milyon 702 bin 296 geldi, 5 ayda kente gelen yabancı turist sayısı yaklaşık yüzde 19 artışla 3 milyon 139 bin 785'e ulaştı. Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında 805 bin 40 in geldiği kenti, Ocak- Mayıs döneminde 1 milyon 249 bin 757 Rus turist ziyaret etti. Rus turistte geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandı. İkinci sırada 617 bin 354 turistle , üçüncü sırada 192 bin 267 turistle yer aldı. 'dan 164 bin 922 ve 'dan 133 bin 956 turist geldi.

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