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ta çifte rekor

İhracatta çifte rekor
Dengelenme sürecindeki ekonomisinin lokomotif gücü haline gelen ve yılın ilk çeyreğinde büyümeye 2.1 puan katkı yapan ta rekorlar devam ediyor. Mayıs'ta 16.8 milyar dolarla aylık bazda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, 31 Mayıs'ta da 1 milyar 313 milyon dolarla günlük bazda yeni rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi'ne göre Mayıs'ta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. 2019'un ilk 5 ayında ihracatın yüzde 5.37 artışla 76.6 milyar dolara ulaştığını belirten Pekcan, ithalatın ise Mayıs'ta yüzde 19.85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolara gerilediğini kaydetti. Pekcan, "İhracatımızdaki bu momentum, 'in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılığın arttığı, Avrupa ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür" dedi.

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