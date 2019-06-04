Sigara tiryakileri her gün internette sigara fiyatlarını sorguluyor. Son zamlarla birlikte sigara fiyatları arttı. Sigara fiyatlarını merak edenler için güzel bir içerik hazırladık. Sayfamızda en ucuz sigaralar ve tekel sigara fiyatları listesi de yer alıyor. Bu bağlamda British American Tobacco firması tarafından üretilen sigaralara 2 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber zam yapıldığı açıklanmıştı. İşte 4 Haziran güncel sigara fiyatları kaç para oldu? En ucuz sigara fiyatı ne kadar? 2019 sigara Tekel fiyat listesi!