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  • 05.06.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 15:36

En ucuz gelmeyen sigara fiyatı! 5 Haziran güncel kaç para oldu?

Sigara fiyatlarına yapılan sonrasında fiyatlar merak ediliyor, en ucuz ve en pahalı sigarayı almak isteyenler yeni sigara fiyat listesini araştırıyor. İşte 2019 yılı sigara fiyatları zamlı listesi... Bir sigara zammı da British Amerikan Tobacco'dan geldi. Daha önce 9 TL olan sigara markası, 11 TL'ye yükseldi. Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artırıldı.

Sigara tiryakileri her gün internette sigara fiyatlarını sorguluyor. Son zamlarla birlikte sigara fiyatları arttı. Sigara fiyatlarını merak edenler için güzel bir içerik hazırladık. Sayfamızda en ucuz sigaralar ve tekel sigara fiyatları listesi de yer alıyor. Bu bağlamda British American Tobacco firması tarafından üretilen sigaralara 2 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber zam yapıldığı açıklanmıştı. İşte 4 Haziran güncel sigara fiyatları kaç para oldu? En ucuz sigara fiyatı ne kadar? 2019 sigara Tekel fiyat listesi!

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