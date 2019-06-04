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Cari fazla vereceğiz

Cari fazla vereceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, da yıl sonunda hedefin tutturulacağı mesajını verdi, "Haziran'da, iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak" dedi. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" ifadesini kullandı. Mayıs ının 16.8 milyar dolar olduğunu ve aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirten Albayrak, şu değerlendirmeleri yaptı:

TARİHE GÖMÜYORUZ
"Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısıyla 2019'da Yeni Ekonomi Programı hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz. İnşallah Haziran'da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve cari açığı gündemimizden çıkaracağız."

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