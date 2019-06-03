Ramazan Bayramı bu sene 4-6 Haziran'da idrak edilecek. 3 Haziran pazartesi günü ise arefe günü. Ramazan Bayramı öncesinde banka veya kargo gibi işlem yapılan kurumlarda işleri olan vatandaşlar, arefe gününde bu kurumların çalışma durumunu araştırmaya başladı. Peki, bugün bankalar açık mı? 3 Haziran Pazartesi arefe günü PTT, kargolar ve eczaneler çalışıyor mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü bankalar öğlene kadar açık olacak. 4, 5 ve 6 Haziran'da kapalı olacak bankalar 7 Haziran Cuma günü çalışmalarına devam edecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler yarım gün çalışacak. Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.