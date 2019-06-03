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  • 03.06.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:35

son dakika! ve , kaç TL oldu? 3 Haziran güncel döviz kurları

kuru son dakika... Dolar/TL Haziran ayının ilk işlem gününe 5.85 seviyesinde başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar bugün yarım gün işlem yapacak. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi. Bugün ve , kaç TL oldu? İşte 3 Haziran güncel döviz kurları...

Dolar/TL ABD ile ilişkilerde iyimser beklentilerin desteğiyle geçen hafta 5 haftanın en düşük seviyesi olan 5.8205'e kadar geriledikten sonra bu haftaya 5.85 civarında başladı. Dolar, Mayıs ayının üçüncü haftasında 6.15'i test ettikten sonra yönünü aşağı çevirmişti. TL'deki değer kazancı ise geçen hafta benzer para birimlerinden pozitif ayrışmaya dönüşerek kuvvetlendi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,8491
Satış: 5,8518

EURO
Alış: 6,5347
Satış: 6,5398

Küresel piyasalar, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde bayram tatili öncesinde bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

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