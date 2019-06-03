Dolar/TL ABD ile ilişkilerde iyimser beklentilerin desteğiyle geçen hafta 5 haftanın en düşük seviyesi olan 5.8205'e kadar geriledikten sonra bu haftaya 5.85 civarında başladı. Dolar, Mayıs ayının üçüncü haftasında 6.15'i test ettikten sonra yönünü aşağı çevirmişti. TL'deki değer kazancı ise geçen hafta benzer para birimlerinden pozitif ayrışmaya dönüşerek kuvvetlendi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8491

Satış: 5,8518

EURO

Alış: 6,5347

Satış: 6,5398

Küresel piyasalar, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde bayram tatili öncesinde bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.